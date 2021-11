Incidente mortale a Ghilarza.

Un uomo di 60 anni, Luigi Agus, è morto poco prima delle 22 sulla strada provinciale 15 che conduce al lago Omodeo. L’uomo è stato travolto mentre camminava sotto la pioggia, nella strada poco illuminata, da un'auto con a bordo conducente, moglie e figli.

Agus, operaio lavoratore socialmente utile di Ghilarza, è stato scaraventato sull'asfalto. Il conducente dell'auto, che da una prima ricostruzione ha visto il pedone solo all’ultimo secondo, si è subito fermato per soccorrerlo ma per Agus non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo, come accertato dal sanitario in servizio alla Guardia medica.

I carabinieri della Compagnia di Ghilarza hanno impiegato oltre un'ora per dare un nome alla vittima, che viveva da sola nel paese: non aveva con sé un documento d'identità quando l'auto gli è piombata addosso.

Resta da accertare, e i carabinieri stanno cercando di stabilirlo attraverso i rilievi sulla Provinciale 15 andati avanti fino a tarda ora, se al momento dell'incidente mortale l'operaio di Ghilarza stesse camminando sul ciglio della strada buia o se stesse attraversando la strada in quel punto a poca distanza da una stazione di servizio.

