È stata riaperta ufficialmente questa mattina, la galleria del Grighine, un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra il Barigadu, il Mandrolisai, il Campidano e la ss 131. La decisione è arrivata al termine dell’ultimo sopralluogo effettuato dal presidente della Provincia di Oristano, Paolo Pireddu, insieme ai tecnici dell’Ente e ai sindaci e amministratori comunali di Allai, Fordongianus, Samugheo e Siapiccia.

La riapertura rappresenta un risultato di grande rilievo per il territorio, frutto di un intervento definito “tempestivo e mirato”, che ha riguardato il completo rifacimento dell’impianto di illuminazione e una serie di opere di manutenzione straordinaria. La galleria torna così pienamente fruibile, con standard sensibilmente migliorati in termini di visibilità, sicurezza e decoro.

I lavori non si fermano qui: nei prossimi giorni verranno installati ulteriori dispositivi e segnalazioni luminose, con l’obiettivo di elevare ancora di più i livelli di sicurezza per automobilisti e cittadini. «I lavori sono stati portati a termine in tempi estremamente contenuti grazie all’impegno straordinario dei tecnici della Provincia e delle imprese coinvolte» ha dichiarato il presidente Paolo Pireddu al termine del sopralluogo. «A loro va il mio più sentito ringraziamento per aver restituito, in tempi rapidi, un’arteria fondamentale per le comunità del Barigadu e del Mandrolisai, ricucendo un collegamento strategico con il Campidano e con la ss 131».

Oltre agli interventi interni alla galleria, sono state eseguite opere di manutenzione anche sull’asfalto del tratto esterno prospiciente l’ingresso, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità della percorrenza. La riapertura della galleria del Grighine segna così un passo importante per la viabilità provinciale, restituendo al territorio un’infrastruttura essenziale e più sicura, dopo settimane di lavori intensi e coordinati.

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