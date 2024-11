Nuovo appuntamento con il percorso partecipativo “Costruiamo insieme Destinazione Marmilla”, promosso dal GAL Marmilla in collaborazione con Poliste Società Benefit. Obiettivo del percorso è quello di rafforzare e valorizzare l'offerta turistica del territorio. Mercoledì si proseguirà con un workshop online dedicato alla Rete di Destinazione Marmilla.

Il workshop, che si svolgerà dalle 15.30 alle 18 sulla piattaforma di videoconferenza Zoom, vedrà coinvolti gli operatori turistici in sessioni di lavoro plenarie e di gruppo al fine di attivare un confronto sugli elementi fondamentali da includere in un futuro disciplinare che regolamenti la rete.

«Con il progetto Destinazione Marmilla – commenta il presidente del Gal Matteo Castangia – abbiamo messo le basi per una progettazione condivisa dello sviluppo del territorio. La grande partecipazione degli operatori e il loro interesse ci spinge a proseguire in questa direzione». Per partecipare è necessario iscriversi entrando sul sito del Gal o tramite le pagine Facebook e Instagram.

