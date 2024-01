Il Gal Marmilla ha emesso alcuni provvedimenti in riferimento ai bandi relativi allo “Sviluppo di nuove attività imprenditoriali nelle produzioni extra-agricole”.

L'obiettivo è incentivare l’avvio di nuove microimprese nel settore culturale con una forte connotazione innovativa, in termini di contaminazione tra saperi tradizionali e moderni, integrazione con diversi settori artistici e la tecnologia.

Saranno 4 i progetti ad avere sostegno, con un finanziamento di 30mila euro.

I settori coinvolti spaziano dalla promozione di prodotti cerealicoli e leguminosi alla realizzazione di attività di affittacamere, fino all'agenzia pubblicitaria e alla costituzione di un centro per il trattamento olistico del benessere.

«Si tratta di progetti – commenta il presidente del Gal, Renzo Ibba - che mostrano un interesse dei giovani imprenditori verso tematiche centrali per lo sviluppo del territorio e per le quali il Gal sta dedicando tempo e risorse».

Pubblicate, infine, le graduatorie provvisorie dei progetti, poco più di 248mila euro, per il potenziamento delle fattorie didattiche, la valorizzazione delle microimprese nell'ambito della produzione integrata manifatturiera e per il potenziamento delle fruizione dei beni culturali attraverso interventi legati alla ricettività. Si tratta di interventi per un importo di oltre a 248mila euro.

