Furti in casa a Pompu, Siris e Uras: incastrati i ladri di NataleQuattro persone denunciate dai carabinieri. Recuperati gioielli e orologi
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Giro di vite dei carabinieri dopo i ripetuti furti avvenuti nel periodo natalizio in diverse abitazioni tra i paesi di Pompu, Siris e Uras nell’Oristanese. I militari hanno denunciato quattro persone, già note alle forze di polizia, e recuperato parte degli oggetti rubati.
L’operazione giunge a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di tre distinti episodi avvenuti nella seconda metà del mese di dicembre. I malviventi, approfittando della vulnerabilità delle abitazioni durante il periodo natalizio, erano riusciti a sottrarre beni di valore. Un fatto che aveva turbato la serenità degli abitanti dei tre paesi.
I carabinieri hanno dato esecuzione a perquisizioni domiciliari mirate che hanno permesso di recuperare numerosi monili d'oro, orologi e altri oggetti rubati.
(Unioneonline)