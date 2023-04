Valori di coliformi totali ed escherichia coli non conformi con il consumo umano, vietato l’utilizzo dell’acqua nelle frazioni di Massama, Nuraxinieddu e Donigala Fenughedu, a Oristano, e a Siamaggiore. E tornano le autobotti per garantire il servizio.

Abbanoa fa sapere che i mezzi sono disponibili a partire da domani. E saranno così distribuiti. A Massama in via Casalini dalle 9 a mezzogiorno, a Donigala Fenughedu in piazza chiesa Sant’Antonino Vescovo dalle 12.30 alle 15.30 e a Nuraxinieddu in via Rimedio, dalle 16 alle 19.

Lo stesso servizio è operativo a Siamaggiore, dove è ugualmente in vigore un’ordinanza: i mezzi sono presenti in via Roma dalle 8 alle 16.

Il servizio sarà operativo fino alla revoca dei provvedimenti che hanno decretato la non potabilità a causa dalla scarsa qualità dell’acqua prelevata da fonti locali.

Per contrastare il fenomeno che ha creato i fuori norma biologici individuati dai laboratori di Abbanoa, fanno sapere dalla Spa dell’acqua, «i tecnici del gestore hanno già proceduto a incrementare il dosaggio della disinfezione impiegato per il controllo della qualità dell’acqua distribuita nelle reti delle zone interessate».

I primi riscontri già nella giornata di oggi hanno confermato il superamento della problematica.

