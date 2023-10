La dea bendata bacia Fordongianus.

Nel bar-tabacchi di Albertina Mura sono stati vinti, con un gratta e vinci da 5 euro, ben 500mila euro. La vincita risale allo scorso 13 settembre, ma solo oggi dal Monopolio è arrivata la comunicazione. Impossibile dare un volto al vincitore, tante le persone di passaggio a Fordongianus. Ad apprendere per primo della vincita è stato il figlio della titolare, Ivan Pischedda, che con lei gestisce il bar tabacchi di via Ipsitani.

«Stamattina è arrivata una busta. Sul momento non ci ho prestato attenzione poi ho letto la comunicazione dei Monopoli. Diceva che da noi erano stati vinti il 13 settembre 500mila euro - racconta il giovane - . Ho provato a cercare di capire chi potesse essere il fortunato, ma da noi passano in tanti, quindi è impossibile riuscire a capire chi sia. Spero solo che si tratti di una persona che ne ha bisogno».

Una giornata speciale al bar tabacchi di Albertina Mura che racconta: «Quando è arrivata la comunicazione io ero fuori. Mi ha chiamato mio figlio e mi ha detto di andare in tabaccheria. Non potevo immaginare il motivo della richiesta, poi mi ha spiegato. Non riuscivo a capacitami di quanto accaduto. In passato ci sono state delle vincite, ma non oltre i 2000 euro, qua si tratta di cifre ben diverse. Spero che a vincerle sia stata una persona che ne ha bisogno e che sappia farne buon uso».

Anche per lei impossibile risalire all’identità del vincitore: «Da noi passano davvero tante persone: gli ospiti dell’albergo, chi visita le antiche terme, operai. Quel che posso dire è che questo gratta e vinci da 5 euro, così fortunato, è tra quelli considerati “antipatici”. Non lo prende quasi nessuno perché lo Speed Cash viene ritenuto troppo complicato».

