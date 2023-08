Fine settimana all’insegna degli eventi culturali nella cittadina del Mandrolisai, Venerdì 4 agosto il festival Licanias fa tappa a Samugheo con la presentazione del libro “La Cantadora” di Vanni Lai. Appuntamento alle 19 nei giardini della casa di riposo Margherita Floris. Dialogherà con l’autore Natascia Talloru. Sabato 5 agosto, alle 19, l’inaugurazione della biennale della Fiber Art al museo Murats alle 19.

Alle 22 invece , nell’affascinante sito archeologico di Paule Luturru, il pubblico verrà accompagnato alla scoperta delle costellazioni estive più importanti, Tra aneddoti scientifici, miti e leggende legate alle cultura greca, romana e sarda si capirà come in passato le stelle venivano utilizzate per l’orientamento. L’evento si svolgerà in tre turni: alle 22, alle 22,30, alle 23 con gruppo di 15-20 persone per facilitare l’ingresso al sito. Prenotazioni con la biblioteca. Infine il 6 agosto, alle 19 a Casa Serra, verrà presentato il libro “Madame Dupont” di Adriana Valenti Sabouret. Dialogherà con l’autrice Agnese Caddeo.

