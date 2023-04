Ad introdurre la Fiera di San Marco (in programma martedì 25), a Ollastra, una serie di eventi collaterali. Si parte venerdì, quando sarà in programma, nella Chiesa di San Marco, il convegno “Sa MesArcheotunda – Raffigurazioni di Animali nella Sardegna Nuragica in un Mediterraneo Agitato”.

L’iniziativa è curata da L’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine e dal Comune. Nel corso della serata, a ingresso libero, interverranno diversi relatori. L’apertura dei lavori e i saluti del sindaco di Ollastra, Osvaldo Congiu, del vicario del prefetto di Oristano, Giuseppe Rania, il presidente dell’Unione dei Comuni, Raimondo Deidda, la soprintendente Monica Stochino e l’archeologo Giovanni Meloni. Dalle 16 parleranno i relatori del convegno: Lavinia Foddai, con il tema “Bronzetti Nuragici Zoomorfi tra Simbolo e Rito”, Anna Depalmas con “Animali Selvatici e Bestiario Domestico: un rapporto complesso tra le Raffigurazioni Zoomorfe della Protostoria Sarda”, Mauro Perra con “Gli animali domestici per l’alimentazione e come mezzi della produzione”, Alfredo Carannante con “Il ruolo economico e culturale delle risorse animali nella Sardegna Nuragica.

Nuovi dai Archeozoologici”, Alessandro Usai in “Storie di Uomini e Animali: il Cervo di Sa Osa (Cabras)”, e, infine, Alfonso Stiglitz con “Su Boe Muliache. Storie d Uomini-Toro in viaggio nel Mediterraneo dei Nuragici”.

