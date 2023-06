La festa di San Giovanni a Bonarcado è terminata con un incidente, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per due donne.

Sabato sera, come tradizione, alla fine della processione i cavalieri hanno percorso diverse volte via Mannu e alla fine della galoppata un cavallo ha travolto due donne che assistevano alla festa. Immediatamente soccorse, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano.

Una è stata dimessa poco dopo, l’altra dopo una serie di accertamenti è tornata a casa domenica mattina riportando diverse fratture.

«Una manifestazione molto bella, sentita e partecipata dai bonarcadesi, simbolo identitario della comunità. Tuttavia ci vuole maggiore responsabilità da parte dei cavalieri e degli spettatori», ha commentato ieri pomeriggio il sindaco, Annalisa Mele.

