"Occorre prevedere e calendarizzare un'energica ed immediata campagna di disinfestazione accompagnata da azioni di prevenzione, sensibilizzazione e comunicazione per ridurre al minimo i pericoli legati alla diffusione della Febbre del Nilo". È quanto chiede, attraverso una nota, il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, che fa appello alla Regione sottolineando la gravità della situazione in città legata alla diffusione del virus della West Nile Disease.

L'appello del primo cittadino fa seguito ai 5 casi registrati in città nei giorni scorsi.

Sanna e l'assessore all'Ambiente Maria Bonaria Zedda, questa mattina, hanno inviato la comunicazione al presidente della Regione Christian Solinas e agli assessori all'Ambiente Gianni Lampis e alla Sanità Mario Nieddu. "A Oristano, ad oggi, risultano accertati ben 5 contagi di Febbre del Nilo - scrivono il sindaco Sanna e l'assessore Zedda - È necessario e urgente sapere quali provvedimenti ed iniziative la Regione ha previsto per contrastare la diffusione del virus".

Nei giorni scorsi il tema è stato al centro di una riunione dell'Unità di crisi regionale alla quale hanno partecipato anche il sindaco Sanna e l'assessore Zedda: "In quella sede, insieme agli altri soggetti istituzionali interessati, si è preso atto delle gravità della situazione e allo stesso tempo della necessità di intervenire tempestivamente a tutela della salute pubblica. Considerando le difficoltà della Provincia ad assicurare un rapido e capillare intervento nei terreni pubblici, ma anche la difficoltà di intervento nei terreni privati, è necessario che la Regione pianifichi una campagna straordinaria di disinfestazione nei terreni pubblici e in quelli privati. Il Comune è pronto a mettere in campo ogni risorsa disponibile e siamo certi che anche gli altri enti coinvolti siano pronti a fare altrettanto, ma la complessità e la vastità del territorio impongono un livello superiore di intervento, opportunamente sostenuto da risorse economiche ed organizzative che solo la Regione può assicurare in tempi rapidi”.

