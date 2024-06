Dopo quasi un anno di programmazione e lavoro è online il sito di “Explore Simala”, un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Simala per dare un servizio turistico a tutti coloro che vorranno visitare il paese. All’interno del portale sono presenti nel descrizioni relative a Simala e il percorso di un itinerario virtuale che comprende i punti di interesse. Informazioni dettagliate, dunque, sulle Chiese di Santa Vitalia e San Nicola di Bari, sul Monte Granatico, la tipica abitazione campidanese di “Casa Mascia”, La Bottega del Falegname e, infine, sui tradizionali Portali, attrazione principale con le sue 60 testimonianze presenti all’interno del centro abitato (dal 1500 in poi). Un’iniziativa che vuole dare a Simala una sua dimensione turistica. Il primo tassello verso la costruzione di un’offerta turistica completa. “Dopo un anno di lavoro – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - finalmente il sito che racconterà Simala è online. Al proprio interno sarà possibile conoscere la storia di Simala, le sue attrazioni, gli eventi, i servizi attivi nel nostro paese. A giorni sarà inoltre possibile prenotare il tour turistico, attivo da settembre, tramite sistema di prenotazione online. Tour che sarà totalmente gratuito per tutto il 2024. Ringrazio tutti i professionisti che hanno lavorato duramente per costruire il sito web e il tour collegato”.

