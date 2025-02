Trasferta a Cagliari per gli amministratori comunali di Mogoro e Samugheo che hanno chiesto di essere ascoltati dalla quinta commissione (commercio, artigianato e turismo) del Consiglio regionale, presieduta dall’oristanese Antonio Solinas del Pd.

I sindaci dei due Comuni, Donato Cau e Basilio Patta, saranno ricevuti giovedì 20 alle 10 per essere sentiti sulla attività di programmazione e tutela dell’artigianato locale.

I rappresentanti dei due centri, dove durante l’estate vengono promossi gli importanti e storici eventi della fiera e della mostra dell’artigianato, esprimeranno ai commissari la loro preoccupazione per il fatto che ancora non ci sono notizie certe sul finanziamento della Regione per organizzare le due iniziative.

«L’auspicio - afferma il sindaco di Mogoro Donato Cau - è quello di poter ricevere delle assicurazioni sia sulla certezza del contributo che sui tempi. L’organizzazione – aggiunge Cau - richiede una programmazione di diversi mesi».

Il consigliere regionale Emanuele Cera di Fdi, vicepresidente della commissione, sostiene le ragioni degli amministratori e ricorda «come la Fiera di Mogoro e la Mostra di Samugheo, nell’annualità passata, erano state sostenute con un contributo di 90mila euro, assicurando le risorse anticipatamente al fine di una proficua organizzazione».

