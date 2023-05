Lunedì 8 maggio è in programma a Villaurbana, dalle 17.30, un incontro divulgativo dal titolo “Energie rinnovabili in campo agricolo – Sistemi Agrivoltaici e Comunità energetiche rinnovabili rurali”.

L’evento è organizzato da Laore (Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura), in collaborazione con il Comune di Villaurbana, che sta portando avanti questi appuntamenti lungo la Sardegna.

Stavolta la tappa è nel centro tra i monti Arci e Grighine, più nello specifico nei locali del Centro socio-culturale “Agostino Garau”, in via Montegranatico 5, dove sono invitati a partecipare i titolari di imprese agricole e agroindustriali, ma anche i semplici cittadini.

Introdurranno il pomeriggio i saluti di Paolo Pireddu, sindaco, e Antonio Maccioni, Direttore Servizio Sviluppo Rurale di Laore Sardegna. A seguire spazio al relatore, Sandro Murgia, che parlerà di “Unità Organizzativa Tematica Territoriale - Multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 5”.

