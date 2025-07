Una semplice cabina elettrica di E-Distribuzione che si trasforma in ponte tra passato e futuro: è questo il senso del murale raffigurante Gigi Riva che tiene per mano un bambino, anch’esso con la maglia del Cagliari e inaugurato oggi in via Vespucci, proprio davanti allo stadio Sant’Elia.

L’opera è stata realizzata dall’artista sardo Nicholas Bembo e fa parte del progetto Cabine d’Autore, un’iniziativa promossa con Legambiente Sardegna e in collaborazione con il Comune di Cagliari, il Cagliari Calcio e la famiglia Riva.

Oltre all’Enel, promotore dell’iniziativa, presente anche Nicola Riva, nella doppia veste di figlio di Rombo di tuono e rappresentante del Cagliari Calcio.

«In questo murale è come se mio padre accompagnasse un bambino verso lo stadio e verso il futuro» commenta Nicola Riva.

«Il fatto che si trovi dietro lo stadio attuale, la Unipol Domus e anche dietro al Vecchio Sant’Elia, dove sorgerà il nuovo stadio del Cagliari, è ancora più bello».

Nicola non dimentica i ringraziamenti alla società di distribuzione per aver promosso l’iniziativa: «Grazie di cuore per aver pensato a papà».

«Delle semplici cabine elettriche, forse poco appetibili esteticamente, diventano degli spazi artistici che contribuiscono a migliorare l’estetica urbana», commenta il portavoce di Enel.

«Si rafforza anche il senso di identità e appartenenza delle comunità. Perché Gigi Riva? È un simbolo di eccellenza e passione, oltre che di forte legame con il territorio sardo; questo murale vuole quindi rappresentare un ponte tra il passato e il futuro, ma anche tra la tradizione e l’innovazione, portata avanti da Enel quotidianamente».

© Riproduzione riservata