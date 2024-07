Un incontro dedicato ai genitori e alla comunità educante di Siris, su un argomento attuale e delicato in epoca contemporanea: l’educazione dei figli e, in particolare, di quelli che fanno parte della fascia adolescenziale.

È quanto messo in campo dall'amministrazione comunale, che il prossimo giovedì 11 luglio, a partire dalle 21, organizza l’evento “I cinque passi – Per educare un adolescente e uscirne quasi del tutto sani di mente”.

La conferenza educativa sarà curata dal dottor Lorenzo Braina e si terrà, con ingresso libero, nella centrale piazza delle Arti. Un appuntamento dedicato ai genitori, ma non solo, per poter capire come contribuire in maniera consapevole alla crescita dei giovani adolescenti.

«Il ruolo di genitori – commenta il sindaco Emanuele Pilloni - sta diventando sempre più difficile e da questo presupposto è nata l'idea di una serata di confronto con il dottor Braina, grande esperto in materia educativa».

© Riproduzione riservata