Doveva essere un giorno di festa a Bosa. Ma tutti gli eventi previsti per oggi sono stati rinviati in segno di lutto: una scelta forte di “comunità”, quella del sindaco Pier Franco Casula «che è stata condivisa da tanti, che me lo hanno fatto sapere», sottolinea il primo cittadino.

Silvana aveva appena 51 anni: un marito, che fa l’orafo, e due figlie. se n’è andata troppo presto. Aveva 84 anni, invece, la donna che tutti nel centro della Planargia conoscevano come tzia Gavina: «Un simbolo, per Bosa», dice Casula.

Morti, quelle delle due donne, che pur essendo ragioni di dolore per parenti, conoscenti e amici, non hanno (o, meglio, non avrebbero) elementi di straordinarietà. Agli occhi di un non bosano, almeno.

Eppure sul Temo oggi non hanno risuonato le note dei Dj, la piazza non è “diventata una discoteca a cielo aperto”, non c’è stata l’animazione per i bambini, non sono stati sparati i fuochi d’artificio: erano nel programma dell’evento “I colori di Natale”, che avrebbe dovuto essere l’assaggio in grande stile della grande festa del Capodanno.

Bosa, che non è un paese di qualche centinaio di anime ma una cittadina di ottomila abitanti, ha deciso di stringersi intorno alle famiglie di Silvana e di tzia Gavina.

Contestazioni? Nessuna, o quasi: «Tutti hanno compreso», aggiunge Casula, «quando gli eventi luttuosi colpiscono così tanto nessuno ha voglia di fare festa». Un forte scelta di comunità: «Sono contento che sia stata interpretata in questo modo. Gli eventi non sono stati annullati, ma rinviati, spero alla settimana prossima. Questo, però, non era il momento», conclude il sindaco.

