A Cabras cinque incontri con i giovani per affrontare il tema del contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti. E a breve verrà presentato ai genitori cioè che è emerso, così da riunire istituzioni e famiglie all'interno di una rete sociale che vuole essere educante e di supporto.

Si è conclusa la prima parte del progetto "Indipendente-mente. Crea il tuo futuro, scegli la Libertà" proposto dall'assessorato alle Politiche sociali e interamente dedicato agli adolescenti e alle loro famiglie.

Accompagnati da un'equipe pedagogico-educativa comunale, dall'assistente sociale della prefettura Giannina Busia e dallo psicologo del Serd, Fabrizio Floris, sono stati approfondite le tematiche relative alla prevenzione delle dipendenze, creando momenti di riflessione condivisa. «Tramite il fondamentale approccio degli educatori - ha affermato l'assessora alle Politiche sociali Laura Celletti - i giovani hanno potuto sentirsi liberi di esprimere le proprie idee e le proprie conoscenze ed esperienze, andando a creare un rapporto di fiducia con le figure professionali che si rivela fondamentale durante un'età di grandi cambiamenti quale è l'adolescenza».

Il progetto è finanziato dalla Prefettura di Oristano e realizzato in collaborazione con la Asl. Il progetto, nato nel 2024, è un programma di attività interamente dedicato alla fascia adolescenziale, in particolar modo alle famiglie dei giovani, con l’obiettivo primario di ripristinare una realtà sociale e comunitaria concretamente fondata su relazioni salde e collaboranti tra i vari attori presenti, quali i genitori, la scuola, le istituzioni, le associazioni di volontariato, culturali e sportive, ma anche le organizzazioni religiose e le figure di riferimento nell’ambito della legalità. Sono numerosi gli appuntamenti che da novembre a oggi si sono susseguiti, con il coinvolgimento delle figure professionali e gli enti preposti a un approfondimento socio-educativo nei confronti delle famiglie. Il progetto proseguirà nei mesi successivi, con l’imminente pubblicazione delle prossime date in programma.

