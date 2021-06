La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio per la scomparsa di Marina Castangia, 60 anni, parrucchiera originaria di Cabras ma residente a Mogorella, sparita nel nulla i primi di maggio.

Sul registro degli indagati, come atto dovuto per consentire una serie di accertamenti, è stato iscritto il nome del compagno, Antonio Demelas.

Dalla prima mattina i carabinieri della Compagnia di Mogoro e gli specialisti del Ris arrivati da Cagliari hanno perquisito e passato palmo a palmo l'abitazione di Demelas a Mogorella, in cerca di elementi utili a indirizzare le indagini.

Gli specialisti dell'Arma si sono poi spostati in altre abitazioni, alcune diroccate, alla ricerca di tracce o indizi utili alle indagini.

Nel frattempo, Demelas è stato portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Da quanto si apprende, lo stesso indagato si è reso disponibile all'interrogatorio. Sarà lui a dover fornire al pm Armando Mammone, che coordina l'inchiesta con la supervisione del procuratore capo di Oristano Ezio Domenico Basso, una ricostruzione plausibile dei fatti. Ai microfoni della trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?" l'uomo ha dichiarato di non avere più notizie della sua compagna dal 7 maggio scorso, quando sarebbe tornata nell'abitazione in cui vivevano assieme in via Vittorio Emanuele, a Mogorella. Ma non è l'unico elemento emerso durante il programma. Demelas ha anche dichiarato che prima dell'8 marzo Marina Castangia si era già allontanata da casa per raggiungere alcune amiche nella zona di Olbia, con le quali voleva trascorrere qualche giorno e celebrare la festa della donna. Ma nell'abitazione aveva lasciato i suoi tre telefoni cellulari, indumenti, borse e l'auto. E sempre a marzo Demelas ha raccontato in tv di aver incontrato Antonio Castangia, fratello di Marina: "È venuto questo signore, abbiamo parlato e mi ha detto che Marinella non rispondeva al telefono".

L'uomo e la donna scomparsa avevano in programma di sposarsi. Alla giornalista di "Chi l'ha visto?" ha mostrato l'abito da sposa che la compagna aveva comprato e le ha fatto visitare la casa, compresa la camera da letto. La stanza era stata da poco tinteggiata e il letto matrimoniale non c'era più: "Il letto era brutto - ha detto Demelas - e l'ho buttato, Marina voleva cambiare tutto".

