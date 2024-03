Apprensione nell’Oristanese per la scomparsa di una donna.

Dalle 11 di martedì mattina non si hanno infatti più notizie di Concetta Reale, 83enne originaria di Castrovillari (Cosenza) e residente a Zerfaliu, in via Giuseppe Mazzini.

Dopo l’allarme, il Prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha attivato il Piano per la ricerca delle persone scomparse e affidato il coordinamento delle operazioni di ricerca ai carabinieri.

Al momento indagini e sopralluoghi per rintracciare l’anziana non hanno avuto esito e le operazione proseguiranno dunque nelle prossime ore.

