Domenica, a Villa Sant’Antonio, si concluderà la prima edizione di “Passeg..Giare”, organizzata dal Consorzio Turistico Due Giare per scoprire e promuovere in modo innovativo le ricchezze ambientali, storiche ed archeologiche della Marmilla e far apprezzare ai visitatori i sapori del territorio. Il tutto camminando, con escursioni adatte non solo per gli sportivi, ma anche per il grande pubblico amante delle zone interne.

Il progetto, con il supporto tecnico e logistico della società Sardegna Trail e con il sostegno delle Pro loco e delle associazioni locali, per quattro domeniche ha fatto tappa, finora, a Baressa, Baradili, Sini, Pompu, Curcuris, Gonnosnò, Villaverde, Usellus, Albagiara, Assolo, Senis e Nureci.

Domenica l’ultima tappa, a Villa Sant’Antonio, tra i menhir “Carabassa” e “Monti Curru Tundu” e la necropoli di “Genna Salixi”. Dieci chilometri in totale, con un dislivello di 150 metri, con un percorso facile e adatto a tutti. La partenza è prevista alle 9 dal centro abitato di Villa Sant’Antonio.

