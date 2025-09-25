Appuntamento da non perdere domenica 28 settembre ad Aidomaggiore per i tanti appassionati di Vespe, Si, Ape 50 e altri modelli di moto Piaggio.

Si terrà infatti la terza edizione del Piaggio day, motoraduno dedicato esclusivamente alle moto Piaggio e marchi associati organizzato dal gruppo “No Illoro 2002” con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

La giornata inizierà al Centro sociale in via Cagliari con le iscrizioni che termineranno alle 9:15. Si partirà quindi alla volta di un giro panoramico che toccherà Norbello, Abbasanta, il nuraghe Losa, Ghilarza fino al rientro di nuovo ad Aidomaggiore.

Nel piccolo paese del Guilcier sarà quindi possibile partecipare al pranzo di gruppo per degustare prodotti tipici locali. A seguire, la serata proseguirà con musica e intrattenimento. Nelle passate edizioni l’evento ha avuto grande successo, lo scorso anno invece è stato annullato per allerta meteo.

“Il gruppo “No Illoro 2002” e tutti gli aidomaggioresi sono pronti ad accogliere tanti appassionati per poter passare una giornata in compagnia e poter far conoscere nel miglior modo possibile il proprio paese”, spiegano gli organizzatori.

