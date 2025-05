Una giornata in compagnia, camminando e sostenendo una causa importante, dedicata alla salute e alla prevenzione del tumore al seno. È quanto propone l’iniziativa in programma domenica 25 maggio, intitolata “Baressa in Rosa”, organizzata dal Comune, in collaborazione con l’associazione “Komunque Donna ODV”, la Pro loco “Sa Mendua” e l’associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato. Un programma che inizierà alle 8, con il ritrovo e le iscrizioni nella sede della Pro loco in piazza Municipio. Alle 8.30 la partenza della camminata. Previsti 2 percorsi: breve (di circa 4 chilometri) e lungo (di 9 chilometri). Dalle 9 alle 13, sempre nella sede della Pro loco, ecografie mammarie e visite senologiche, riservate alle donne residenti tra i 18 e i 40 anni, con la dottoressa Daniela Piras. Alle 13 il pranzo sociale nel parco “Marrogali”. Le quote di partecipazione alla giornata saranno di 20 euro camminata, pranzo e pacco gara, 10 euro camminata e pacco gara, 15 euro solo il pranzo. Gran parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Komunque Donne ODV” per sostenere progetti dedicati alla salute e alla prevenzione femminile, con particolare attenzione alla diagnosi precoce del tumore al seno.

