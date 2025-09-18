Nel Guilcier è arrivato il grande giorno della marcia per la pace in favore del popolo palestinese. Domani 19 settembre si partirà alle 16 da Norbello in Piazza del Popolo, per percorrere la Via Vittorio Emanuele e raggiungere Abbasanta in Via Norbello, Corso Garibaldi, Viale delle Rimembranze e Ghilarza in Corso Umberto, Via Antonio Maria Carta, Via Matteotti, Piazza San Palmerio, dove è prevista una serie di interventi.

«La manifestazione è per le principali vittime di questo conflitto: i bambini, vittime inconsapevoli e innocenti. Vogliamo testimoniare la nostra totale solidarietà per la gente di Gaza, vittima di un evento cruento e disumano, ultimo capitolo di una tragica vicenda che si protrae da circa un secolo, e che sta assumendo i contorni di una pulizia etnica che mira ad annientare le speranze di libertà e di autodeterminazione del popolo Palestinese», hanno chiarito gli organizzatori.

L’idea è partita circa due mesi fa dal Centro servizi di Norbello e poi si è estesa alle associazioni del territorio e non solo. Si attende una partecipazione numerosa

