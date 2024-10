Domani, all’Hotel Mistral di Oristano, in via XX settembre, si celebrerà il quindicesimo congresso delle Acli provinciali di Oristano. La manifestazione prenderà il via alle 9 con l’accoglienza dei delegati e degli ospiti, per seguire alle 9.30 con una riflessione spirituale. L’apertura dei lavori per lo svolgimento degli adempimenti previsti è in programma alle 10, a cura di Mauro Carta, che condurrà la giornata in tutte le sue fasi.

Il tema del Congresso è “Il Coraggio della PACE - costruire la PACE insieme: responsabilità sociale, partecipazione attiva e cura condivisa”. Seguirà il dibattito e la presentazione del progetto “Acli 5.0”; infine la relazione congressuale della presidente Daniela Masia, che darà avvio agli interventi e alla discussione. La giornata si concluderà con l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale.

