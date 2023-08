Fordongianus. Tutto pronto nella cittadina termale per il carnevale estivo. La manifestazione che vede la regia della Pro loco con il supporto di Comune e Regione sarà proposta il 13 agosto.

Domenica si inizia alle 18. A sfilare saranno il Gruppo Etnico Culturale “Mamutzones” de Samugheo, l’Associazione Culturale “Barbagia Maschere Olzai” con i Maimones Murronarzos e Intintos, il gruppo bosano “S’attitidu Osincu” e Sas Mascheras ‘s Cuaddu di Neoneli. Le antiche maschere, capaci di richiamare sempre un pubblico numeroso, percorreranno via Cocco, via Traiano, via Trento, via Vittorio Veneto e via Ispitani.

La kermesse si concluderà nella piazza della Casa Aragonese. Alle 21 sarà proposta la cena a base di malloreddus e vitello arrosto. Ad allietare la serata anche una serata musicale con Matteo Scanu alla fisarmonica, Fabio Puddu alla voce e Stefano Noli alla chitarra.

© Riproduzione riservata