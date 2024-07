A Bosa l’accoglienza e gli eventi turistici aprono un nuovo fronte di polemica fra le forze politiche.

Con una interrogazione il consigliere di opposizione Alessandro Campus punta il dito sulla mancata programmazione di manifestazioni in favore dei turisti.

«Ad oggi – evidenzia Campus - non è dato sapere se vi sia un programma degli eventi culturali e di intrattenimento quando oramai sono trascorsi 2 mesi della stagione estiva e le lamentele maggiori, da parte dei turisti, sono rivolte al fatto che non vi siano attività da svolgere durante la permanenza. Si osserva - aggiunge Campus - come l’amministrazione non ha curato alcun canale di promozione per le attrattive offerte, come da ultimo avvenuto per l’evento Bosa Antica».

Secondo Campus i pochi arrivi e le poche presenze sono da da addebitare proprio ad una assenza di politica turistica. «Gli ultimi report – prosegue - evidenziano che il pernottamento medio dei turisti nelle strutture ricettive si attesta in 1 notte - 1 notte e mezzo, dato più basso rispetto a tutte le destinazioni turistiche regionali».

Da qui la richiesta di conoscere quali sono i programmi per intervenire sul settore dell’offerta turistica, anche riguardo ai servizi di accoglienza ed assistenza e quale sia la programmazione per l’estate in corso.

Le risposte degli assessori competenti non si fanno attendere. «Mi sono insediato come assessore al Turismo e alla Cultura da circa un mese – afferma Marco Mannu - e da subito ho lavorato per portare avanti ciò che è stato fatto da chi mi ha preceduto. Le novità riguardano alcune iniziative a partire dai prossimi festeggiamenti per Santa Maria del Mare che vedrà oltre al consueto spettacolo pirotecnico due serate di intrattenimento in spiaggia a favore di tutti. Abbiamo aperto un dialogo con la Pro Loco – aggiunge- per attivare nei tempi più brevi possibili un servizio di accoglienza e informazione, mentre nei prossimi giorni verrà effettuato lo sfalcio dell’erba nell’arenile. Grazie allo sforzo in sinergia con gli operatori abbiamo inoltre inserito nel calendario di prossima pubblicazione alcuni eventi a cura del Centro Commerciale Naturale».

Anche l’assessore allo Sport Marco Naitana elenca quanto fatto: «In pochi giorno abbiamo programmato in spiaggia un torneo di beach volley con due campi che verranno installati sull’arenile. In cantiere ci sono poi altri eventi, che gioco forza saranno possibili con il corso del tempo visto il poco tempo dal quale siamo insediati».

© Riproduzione riservata