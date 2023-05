Vent'anni a testa per Rubens e Brian Carta, i due fratelli accusati di aver ucciso il pensionato Antonio Porcu al termine di una rapina finita in tragedia, nel febbraio del 2022.

È quanto ha chiesto il pubblico ministero Marco De Crescenzo nel corso della lunga udienza celebrata con il rito abbreviato.

Stando alla ricostruzione dell'accusa, i due fratelli di 32 e 28 anni si erano introdotti nell'abitazione dell'anziano per derubarlo. L'uomo, però, li aveva sorpresi e a quel punto era stato brutalmente aggredito e percosso fino alla morte.

Per i difensori Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio Messina non fu omicidio volontario, ma preterintenzionale. È stata chiesta anche la derubricazione del reato in tentata rapina.

Il giudice per le udienze preliminari, Marco Mascia, ha concesso un rinvio per eventuali repliche al prossimo 16 giugno. I familiari della vittima, costituitisi parte civile, sono tutelati dall'avvocato Luciano Rubattu.

