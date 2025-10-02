Delitto di Terralba, la sfida di Manis in un video: «Mi tolgo il braccialetto»Da martedì è in cella con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Claudio Manca
Quel braccialetto elettronico non gli era mai andato giù. E, dopo l’attentato incendiario contro la sua villa, è riuscito a sfilarselo. Battista Manis, da martedì in cella con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Claudio Manca, lo dice a muso duro in uno dei video pubblicati sui social. «Il braccialetto non ce l’ho più».
Per tre o quattro giorni resta senza il dispositivo, imposto dal giudice. E sono quelle giornate particolari, culminate con la fine tragica del 49enne, trovato venerdì scorso senza vita in un canale della circonvallazione di Terralba.
Sono diversi i filmati pubblicati dall’imprenditore 52enne, all’indomani dell’intimidazione. E proprio quelle clip hanno finito per avere un ruolo decisivo in tutta l’inchiesta.
