Per discutere del degrado presente in alcune zone del paese, delle vie pericolose per lo stato della strada e di tanto altro ancora verrà convocata la Commissione Traffico e Viabilità. È formata da due consiglieri di minoranza, Fabio Costa e Luca Montisci, da due di maggioranza, Davide Rullo e Sabrina Capraro, poi dal comandante della polizia locale, il maresciallo dei carabinieri e il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune.

Così è stato deciso durante l'ultimo consiglio comunale dello scorso 7 ottobre in risposta alla minoranza che aveva chiesto la convocazione di un'assemblea apposita con dieci punti all'ordine del giorno. Questo per affrontare tantissime problematiche legate alla sicurezza dei cittadini.

La commissione affronterà quindi quanto evidenziato dall'opposizione con un documento inviato agli uffici comunali ad agosto scorso. La minoranza aveva chiesto la presenza di più segnaletica e l'installazione di dossi per rallentare il traffico. Ma anche il ripristino del manto stradale per un totale di 130 chilometri e tanto altro ancora.

