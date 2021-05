Da lontano non si capiva bene che tipo di rifiuto fosse. Sembrava comunque di piccole dimensioni. In realtà era una passerella in plastica lunga circa otto metri che era in mare chissà da quando.

L'enorme pezzo di plastica è stato recuperato oggi nel litorale di San Vero Milis, nel mare di Sa Rocca Tunda. É stata l’instancabile volontaria Valentina Meloni dell’associazione Plastic Free a recuperare la passerella che sicuramente è arrivata da qualche altra spiaggia.

"Sono state due ore di grande fatica - racconta Valentina Meloni -, ma alla fine ci siamo riusciti. Inizialmente si vedeva solo l’inizio della passerella. Poi abbiamo legato il pezzo di plastica che fuoriusciva dall'acqua e che si trovava a circa 30 metri dalla riva ad una corda che è stata tirata sino a quando non siamo riusciti a trasportare tutta la struttura in riva. La passerella in plastica è in ottime condizioni, potrebbe quindi essere usata ad esempio per i disabili. Vediamo cosa deciderà il Comune di San Vero Milis”.

Intanto il prossimo 16 maggio, a partire dalle 9,30, l’associazione Plastic Free si occuperà di eliminare tutta la plastica presente da tempo nella spiaggia di Is Benas.

