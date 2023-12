Ancora una volta Poste Italiane in collaborazione con Babbo Natale per esaudire i desideri dei bambini.

Tante e speciali le richieste di regali nelle letterine consegnate alle Poste da tanti bambini di tutta l'Isola e, in particolare, da 42 piccini lussurgesi della prima classe della scuola Primaria presso l’ufficio lussurgese, diretto da Andrea Meli.

All'instancabile Babbo si chiede di tutto: immancabili le maglie e le sciarpe delle squadre di calcio più tifate, poi giochi tecnologici, bambole, carte da gioco, libri e costruzioni. Non solo divertimento e gioco ma anche tanta sensibilità, altruismo e solidarietà verso chi soffre ed è meno fortunato: i bambini lussurgesi hanno rivolto un pensiero accorato alle vittime innocenti delle guerre in Ucraina e in Palestina, esprimendo il desiderio di far terminare quanto prima i conflitti e la povertà nel mondo.

Le letterine (foto Pintus)

«Si è trattato di un momento molto speciale – commenta Meli – e di grande intensità emotiva. La visita dei bambini ha portato una ventata di gioia e di spirito natalizio nella nostra sede, rendendoci partecipi della loro emozione. Nei loro occhi la speranza e l’importanza della consegna della lettera: ci affidano i loro sogni, i loro desideri e noi abbiamo un compito importantissimo e non possiamo di certo deluderli. Ci impegneremo al massimo, come sempre».

Curiosità e candore sono le principali prerogative dei bambini: «Ci hanno tempestato di domande, per testare la nostra affidabilità in quanto collaboratori di Santa Klaus – precisa Federico Soriga, caposquadra del Centro distribuzione corrispondenza di Oristano – e hanno voluto sapere tante cose: se l’indirizzo riportato sulle buste era corretto e se le lettere sarebbero arrivate in tempo, così come i doni richiesti, quali erano le condizioni di salute di Babbo Natale e dei suoi collaboratori, oltre a voler avere i dettagli sull’ufficio postale di Rovaniemi. Qualcuno ha pure chiesto se Babbo Natale parla e capisce il sardo e se conosce la strada per Santu Lussurgiu».

Le speciali letterine a Babbo Natale sono un servizio ideato da Poste Italiane in tutta la Sardegna, attraverso 441 uffici postali e le oltre 250 cassette rosse di impostazione. Attraverso una cassetta dedicata, i piccoli alunni di tutta l’Isola hanno fatto recapitare decine di migliaia di letterine al personale di Poste, che intercederà con lo speciale e generoso destinatario.

