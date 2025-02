È partito il conto alla rovescia in vista del carnevale anche nei comuni dell’Alta Marmilla. Da sabato e fino al prossimo 8 marzo, appuntamenti a Ruinas, Mogorella, Villa Sant’Antonio e Assolo.

Il via a Ruinas, sabato con il “Carnevale Ruinese”. A partire dalle 15, in via Nuoro, fronte capannone comunale, la sfilata delle maschere, che si concluderà in piazza Nuova. Al termine festeggiamenti per tutta la serata. Il giorno successivo, domenica, l’evento a Mogorella, con il “Carnevale in Piazza”. Dalle 18, in piazza Trieste, zeppolata e intrattenimento musicale. A seguire ceci e fave con cotiche e chiusura con il ballo in maschera.

Martedì 4, invece, sarà la volta della tappa a Villa Sant’Antonio quando, a partire dalle 15.30, prenderà via un intenso pomeriggio tra pentolaccia, dolci, maschere e musica. Chiusura domenica 8, ad Assolo, con la sfilata per le vie del paese il ballo in maschera.

