La nuova Giunta regionale ancora non si è insediata, ma è già pronto un documento da inviare al prossimo assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca che presto verrà scelto dalla neo eletta governatrice Alessandra Todde. Da Riola Sardo parte un forte grido d’allarme, una richiesta di aiuto da parte di agricoltori, pescatori e allevatori. Gli stessi che alcuni giorni fa il primo cittadino Lorenzo Pinna ha voluto riunire per capire le difficoltà che vivono giornalmente. Problematiche che si trovano all'interno di una delibera di Giunta che il sindaco ora invierà a tutti i suoi colleghi dell’Isola: «L’obiettivo è quello di fare fronte Comune, di chiedere tutti assieme alla Regione un aiuto per risolvere tante problematiche - spiega il primo cittadino Lorenzo Pinna che nella vita è anche un agricoltore - Chiedo a tutti i sindaci di approvare la stessa delibera per poi inviarla all'assessore che si occuperà di agricoltura e non solo. È una presa d’atto della situazione in cui versa il comparto. Le manifestazioni non bastano».

Nel documento allegato alla delibera approvata dalla Giunta comunale di Riola si leggono tante richieste: «Chiediamo la riduzione del prezzo del gasolio al di sotto di un euro per i tre comparti, di rivedere i costi di trasporto merci da e per l'isola e lo snellimento delle pratiche burocratiche relative ai bandi e di conseguenza tempi più celeri per quanto riguarda l’erogazione di fondi e contributi». Gli operatori chiedono poi un'apertura maggiore delle banche e del sistema creditizio che possano venire incontro alle esigenze delle aziende che vogliono investire ed avere più liquidità. Si chiede poi un aiuto per le aziende che vogliono assumere con contratto regolare favorendo queste ultime con sgravi a livello contributivo, la ripresa della misura “Progetto cetacei” , maggiori controlli per quanto riguarda la pesca delle aragoste per evitare la messa in commercio di esemplari sottomisura e infine limitare o eliminare la pesca a strascico.

© Riproduzione riservata