Il medico una sola volta a settimana e per poche ore. Con tutti i disagi del caso. Succede a Tramatza, dove da tempo è presente solo l’Ascot. Tante nel paese le lamentele.

«Io sono senza medico di base dall’agosto del 2022 - spiega Laura Bertolucci, una cittadina - è assurdo che l’ambulatorio straordinario apra solo poche ore a settimana. Chi ha bisogno di una ricetta urgente non sa come fare, idem chi ha bisogno di un certificato per assentarsi dal lavoro. A me è capitato di dover prendere un giorno di ferie per poter andare dal medico visto che è presente solo una volta in sette giorni».

Laura Bertolucci si è recata più volte alla Asl per chiedere di poter avere un medico ma nulla: «Mi viene continuamente risposto che non è possibile che mi venga assegnato un dottore poiché quelli che sono presenti nel mio ambito sono sono già al massimo della loro disponibilità. L'Ascot a Tramatza però funziona a singhiozzo, il medico spesso arriva in ritardo o non si presenta proprio. La situazione è esasperante e critica».

La sindaca Maria Sebastiana Moro, medico e funzionaria della Asl, interviene sulla vicenda: “So bene anche io che un solo dottore per tutti e per poche ore non è il massimo. Ma purtroppo è il risultato della carenza di medici. Chiedo ai cittadini che hanno delle esigenze particolari di rivolgersi a me o agli uffici sociali del Comune. Noi ascoltiamo sempre tutto e tutti».

