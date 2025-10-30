Curcuris, via alle domande per i premi di Diploma di Master, Dottorato di Ricerca e Specializzazione Post LaureamNe potranno beneficiare gli studenti residenti da almeno 2 anni
Il Comune di Curcuris ha indetto un premio di Diploma di Master, Dottorato di Ricerca e Specializzazione Post Lauream.
Ne potranno beneficiare gli studenti residenti a Curcuris da almeno 2 anni che hanno conseguito un master di primo o secondo livello di durata annuale, un dottorato di ricerca di durata triennale o un diploma di specializzazione.
In caso di insufficienza dell’importo stanziato dall’ente comunale, ai fini del soddisfacimento di tutti i concorrenti, gli importi delle singole borse verranno proporzionalmente rideterminati.
Le richieste andranno presentate entro il 15 novembre all’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune.