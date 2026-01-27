Avviati, a Curcuris, i lavori di riqualificazione dell’area di sosta dedicata ai camper. L’intervento sarà possibile grazie ad un finanziamento regionale di 25mila euro. Nello specifico, verrà installata una copertura per la sosta di due camper e un impianto fotovoltaico. Un primo intervento, al quale farà seguito un secondo che collegherà proprio l’area di sosta allo spazio verde comunale che costeggia la provinciale 72, in direzione Gonnosnò. “Si tratta – commenta il sindaco Raffaele Pilloni - di un intervento concreto che migliora i servizi dedicati al turismo itinerante e valorizza un’area limitrofa all’abitato, nel segno della sostenibilità ambientale e dell’accoglienza”.

