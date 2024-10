Il Comune di Curcuris ha pubblicato un bando per la concessione dei “Contributi allo Sport” per la stagione 2023/2024. Ne potranno beneficiare tutti i residenti a Curcuris che nel periodo tra settembre 2023 e luglio 2024 abbiano svolto una attività sportiva continuativa per non meno di cinque mesi. Il contributo sarà concesso solo a chi partecipa ad attività sportive attraverso Associazioni Sportive Dilettantistiche, Federazione Sportive accreditate o Enti di promozione sportiva.

L’incentivo per lo sport verrà concesso ai partecipanti in possesso dei requisiti e in base alla certificazione ISEE familiare. In base al reddito si potrà usufruire di una somma che va dai 35 euro al mese per chi è in prima fascia fino ai 20 euro mensili per chi appartiene alla quarta fascia. Le richieste potranno essere presentate entro il 15 novembre presso gli uffici comunali.

Nello specifico la presentazione potrà essere via PEC (protocollo.curcuris@legalmail.it) o a mano (Ufficio Protocollo). I moduli di domanda sono disponibili in Comune o sul sito istituzionale dell’ente.

