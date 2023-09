Si sta sviluppando, a Curcuris, un progetto di rigenerazione urbana che prevede il recupero di alcune aree degradate e la conseguente restituzione delle stesse alla comunità.

L'Amministrazione comunale, infatti, nell'intento di recuperare alcune aree private in stato di inutilizzo e degrado, e, spesso, presenti all’interno del centro storico, ha investito 400mila euro tra il 2022 e il 2023.

Somma utilizzata per l'acquisizione e seguente riqualificazione di alcune zone comprese lungo la via Beata Vergine Assunta, a ridosso del centro storico. Aree che versano in grave stato di abbandono e degrado e che ora riavranno una nuova vita. Nasceranno un'area servizi (area parcheggi e piazza) e un'area funzionale che saranno a disposizione delle esigenze abitative e commerciali del paese.

«Sono molti i paesi in cui sono presenti abitazioni non utilizzate – commenta il sindaco Raffaele Pilloni – Noi siamo intervenuti con l’acquisizione di case in modo da rigenerare gli stabili. Recuperiamo qualcosa in disuso e la restituiamo alla comunità».

