Il Comune di Curcuris ha pubblicato il bando per gli incentivi rivolti all’insediamento di nuove attività nei piccoli comuni. L’intervento, che rientra all’interno delle misure anti-spopolamento varate dalla Regione, prevede contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese nei comuni sotto i 3.000 abitanti.

La misura è a favore di imprese e liberi professionisti che, dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, hanno aperto un’attività o un’unità locale o trasferito la sede d’azienda in uno dei Comuni sardi con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Il contributo è pari a 15.000 euro per l’apertura di un’attività o unità locale o per il trasferimento dell’azienda o dell’attività nel territorio comunale, o 20.000 euro nel caso in cui l’avvio o il trasferimento d’azienda o dell’attività, o l’apertura di un’unità locale abbia determinato un incremento dell’occupazione.

Le domande potranno essere presentate entro il 20 aprile attraverso la piattaforma “Restart”, presente nel sito istituzionale dell’ente.

