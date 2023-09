È stato approvato dalla Giunta comunale di Curcuris il progetto esecutivo per la ristrutturazione e messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia. Nello specifico, gli interventi saranno su una parte interna della struttura, che comunque non creerà problemi al normale svolgimento dell’attività scolastica, e su una esterna.

La somma a disposizione è di 50mila euro, contributi statali inseriti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una cifra destinata alle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, risparmio energetico, edilizia residenziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sviluppo territoriale sostenibile e, appunto, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale.

I lavori dovrebbero iniziare nei prossimo giorni. “Oltre a questo intervento – commenta il sindaco Raffaele Pilloni – abbiamo iniziato anche la progettazione per la riqualificazione energetica. Un altro intervento che rientra nell’ottica di una riqualificazione generale della struttura”.

