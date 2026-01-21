Risorse comunali in aumento per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. L'esecutivo, guidato da Andrea Loche, ha stanziato 9mila euro dal bilancio come contributo per sostenere le attività scolastiche e formative per l’anno corrente. Occorrono per tante voci di spesa di questo anno scolastico: per sostenere le spese di trasporto degli alunni, per il servizio mensa prolungato, per la fornitura dei libri di testo, per i laboratori didattici e altre attività extracurriculari, per attività artistiche e culturali, tecnologie didattiche, per le visite didattiche e d’istruzione quindi per l’integrazione dei servizi socio-psico pedagogici.

Risorse in aumento rispetto agli anni precedenti per supportare le attività scolastiche della Scuola cuglieritana, necessarie per garantire il diritto allo studio e l’inclusione di tutti gli studenti, per la lotta alla dispersione scolastica e per l’attuazione di interventi per implementare i servizi didattici.

