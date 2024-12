Un Natale ricco di eventi e doni per allietare il momento più magico dell’anno. Da sabato 14 fino alla Epifania presepi, teatro, mostre, musica, museo, giochi da tavolo e laboratori di scienza.

Si parte sabato 14 con la passeggiata dei presepi, in compagnia dello zampognaro, associato a un concorso fotografico che premierà le migliori immagini. Lo stesso giorno alle 19 il Montiferru Play, festival di giochi da tavolo itinerante con i soci della associazione omonima e gli educatori della cooperativa OraBluLab che faranno giocare in tutta libertà. La serata si concluderà con il concerto di musica classica, a cura dell’associazione Gli Amici della Musica.

Domenica 15 dicembre, teatro “I Fantasmi del Natale” a cura della compagnia teatrale La Corte dei Miracoli di Sassari, nell’antica casa di di Mimmia e Tommasina. Dal 13 al 22 dicembre visite all’incantevole Museo del Telaio delle sorelle Fara, per scoprire i segreti della tessitura tradizionale. Dal 19 al 29 dicembre “Natale in scienza”, con laboratori e mostre per imparare conoscenza scientifica grazie al coinvolgimento attivo per la scuola primaria e secondaria, cura dell’associazione “Società e Scienza” di Cagliari.

Venerdì 20 la presentazione del libro “Attaccati alle radici” del giornalista de L'Unione Sarda Lello Caravano con l’editore e fotografo Enrico Spanu. Un appassionante viaggio alla scoperta delle montagne, paludi, foreste e le steppe sarde, e dei loro abitanti schivi: aquile reali, mufloni, falchi, cinghiali e grifoni. Una palestra di vita e un concatenarsi di emozioni per conoscere più a fondo. Un inedito e meticoloso lavoro fotografico che celebra la biodiversità della Sardegna.

Il 21 dicembre alle 17, in scena il Natale ispirato alla poesia di Guido Gozzano, con su Cuncordu Nostra Signora de Su Rosariu di Sennariolo, il Coro parrocchiale di Tresnuraghes del maestro Eugenio Lugliè. Il 22 dicembre il tradizionale Mercatino di Natale, con prodotti tipici e l’artigianato. Ad accompagnare le passeggiate tra gli stand ci saranno street food con specialità della tradizione cuglieritana e la musica itinerante di Marco, Tea, Bianchina e Walter. Lo stesso giorno alle 19 il concerto di Natale in convento. Per la Befana due laboratori creativi dedicati ai bambini accompagnati dai genitori, poi una divertente tombola e un rinfresco.

«Cuglieri vi aspetta per vivere un Natale all’insegna della tradizione, della creatività e della condivisione. Un programma ricco di eventi per tutte le età, che celebra l’identità e il calore del territorio, rendendo ogni momento speciale», spiegano gli organizzatori. Organizzano il Centro commerciale naturale di Cuglieri, con le associazioni Gurulis Nova, Ampsicora, La Corte dei Miracoli, gli Amici della Musica, e il patrocinio del Comune di Cuglieri.

