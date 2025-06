L'acqua della baia di Santa Caterina di Pittinuri è di nuovo pulita e a norma per fare il bagno. Lo comunica il sindaco Andrea Loche con la revoca dell'ordinanza che fino a ieri vietava la balneazione a seguito della notifica dell’Arpas. Le nuove analisi dell'acqua marinam, effettuate dall’agenzia regionale della protezione ambiente, evidenziano il rientro nei parametri consentiti dei batteri presenti due giorni fa.

Il divieto di balneazione nelle acque della rada, per un tratto complessivo di 330 metri, era stato emesso dal primo cittadino con una ordinanza ad hoc perché le analisi dell'acqua, compiute dal laboratorio di Portoscuso, avevano riscontrato il superamento dei limiti consentiti di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Batteri pericolosi per la salute dell'uomo, l'acqua di mare risultava potenzialmente infettiva e rischiosa per l’incolumità pubblica.

Oggi il nuovo provvedimento che consente il bagno è la fruibilità dell'intero arenile. I villeggianti possono così godersi nuovamente il mare e il sole nella borgata marina, una delle più suggestive località balneari di tutta l'Isola.

