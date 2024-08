Proprio oggi che è partito il servizio in convenzione di salvamento a mare nella Borgata di Santa Caterina di Pittinnuri, a Cuglieri, il personale dei Vigili del fuoco di Oristano è già intervenuto per una ragazza in difficoltà.

La giovane, con una tavola SUP, non riusciva a rientrare a riva a causa del vento di maestrale che nella giornata di oggi ha iniziato a soffiare.

L'equipaggio PWC con la moto d'acqua ha agevolato il rientro, mettendo in sicurezza la spaventata bagnante.

Il presidio, che sarà attivo dal 03 al 18 agosto, fortemente voluto dal Comune di Cuglieri, si incastra direttamente con il progetto mare sicuro promosso dalle Capitanerie di Porto.

