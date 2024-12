Open day vaccinale a Cuglieri lunedì prossimo 16 dicembre.

A partire dalle 15, nel Poliambulatorio ASL in via Littorio, l'intera popolazione potrà sottoporsi al vaccino per prevenire il contagio del virus influenzale.

L'iniziativa sanitaria è della Direzione Generale della Asl 5 di Oristano per venire incontro alle richieste dell’amministrazione comunale del centro montiferrino, che vuole cautelarsi da un eventuale contagio di massa.

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha organizzato la giornata vaccinale straordinaria che proseguirà per tutto il pomeriggio, sino a quando tutti i cittadini presenti si saranno sottoposti alla somministrazione del vaccino contro l’influenza.

Una campagna di prevenzione contro l'influenza stagionale utile per arginare ulteriori complicazioni di salute soprattutto per le persone più fragili.

