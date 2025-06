Sono in corso i carotaggi per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra la Basilica di Santa Maria della Neve, il cimitero attiguo, e la provinciale 19. Dopo le necessarie autorizzazioni dall’Ufficio Tutela del paesaggio e dagli altri enti regionali di competenza, le perforazioni del sottosuolo sono indispensabili per valutare le caratteristiche geologiche del terreno e definire le modalità costruttive più idonee. Una infrastruttura strategica e importante per la viabilità urbana e la comunità, mira a migliorare la viabilità locale e a facilitare l'accesso a uno dei principali luoghi di culto, funzionale per rendere più snello e sicuro il traffico durante i cortei e processioni religiose.

Il progetto esecutivo ha uno stanziamento di 921mila euro: 600mila per il primo lotto e 321mila per il secondo. Le risorse del primo lotto già presenti nelle casse comunali, quelle del secondo invece provengono da finanziamenti regionali dell’assessorato lavori pubblici.

Il sindaco Andrea Loche precisa: «la strada di accesso al Cimitero è per il nostro centro abitato fondamentale per garantire migliore fruibilità alla Basilica ed al Cimitero, ma soprattutto permetterà di dare finalmente soluzione definitiva alla questione sicurezza che si pone costantemente, ad ogni occasione di importante flusso automobilistico verso i nostri principali luoghi di culto».

