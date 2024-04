Dovevano essere consegnati mercoledì scorso 3 aprile gli ausili sanitari per gli ospiti della Casa di Riposo Congregazione delle figlie di San Giuseppe "Maria Orazia de Magistris", invece niente. L’ultima consegna della Santex di Vicenza, che ha in gestione l'appalto, di traverse e panni per anziani e persone fragili risale a febbraio scorso, ma in realtà era quella prevista a novembre 2023.

E così la maggior parte degli ospiti del Pensionato cuglieritano, una trentina di persone, ha dovuto pagare di tasca propria i dispositivi sanitari, nonostante siano erogati dal servizio sanitario regionale gratuitamente per chi è esente.

Un vero salasso per le famiglie, costrette anche a far fronte ad altre spese sanitarie per i propri cari. Il disagio riguarda anche altri pazienti al di fuori della struttura che necessitano costantemente degli ausili.

Dall’ufficio protesi dell’ASLL nessuna risposta in merito, nonostante le insistenti richieste al presidio di Bosa. La situazione è bloccata «tanto che ho dovuto comperarli a spese mie senza avere la certezza del rimborso dalla struttura sanitaria», precisa il signor Agrippino Bellino, figlio di una paziente novantenne residente nella casa delle figlie di San Giuseppe.

L’azienda Santex contattata via mail il 20 marzo scorso, dopo innumerevoli tentativi, ha riferito che la consegna, già in ritardo di novembre scorso, era prevista per il 3 aprile ma nessun corriere è passato a recapitare gli ausili. L’Assessorato regionale alla Sanità e l’ufficio responsabile di Oristano non hanno risposto alla mail del signor Bellino. Un disservizio senza alcuna spiegazione, che sta creando notevoli disagi ripetendosi pericolosamente nel tempo.

