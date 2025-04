L’Imu, la tassa sui beni immobili e case, mantiene le stesse aliquote dell’anno scorso. L’imposta municipale ottiene il benestare da parte del consiglio comunale nell’ultima seduta, presieduto dal sindaco Andrea Loche. La tariffe non sono aumentate per non gravare troppo sulle tasche dei cittadini e dei proprietari di seconde case, in particolare nelle borgate marine.

L’introito totale per il comune per il 2025 sarà di 760mila euro, nello specifico saranno applicati i seguenti tassi: 5 per mille per abitazioni principali di “lusso”, delle categorie A1, A8 e A9. L’abitazione principale concessa in comodato d’uso gratuito a parenti e familiari et altri privati avrà il 5,6 per mille. Le aree fabbricabili avranno l’aliquota del 8,6 per mille.

Per i fabbricati del gruppo catastale D e per i fabbricati d’impresa destinati alla vendita 8,6 millesimi. Rimangono esclusi i fabbricati rurali strumentali perché l’amministrazione ha stabilito di non tassare, e i terreni agricoli ad uso strumentale in quanto esenti perché il Comune è classificato come montano.

