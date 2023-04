Gli appelli degli imprenditori agricoli cuglieritani feriti dai devastanti roghi dell’estate 2021 hanno fatto tanto rumore e dalla Regione finalmente qualcuno si è mosso. L’assessore regionale all’Agricoltura Valeria Satta, dopo le lamentele sui ritardi dell'erogazione degli indennizzi regionali, ha fatto visita nella giornata di giovedì ai territori distrutti dalle fiamme e ha parlato direttamente con olivicoltori e altre aziende non agroalimentari del borgo montiferrino per sentirne le istanze.

L’incontro, organizzato da Gina Salis, coordinatrice del gruppo della Lega nel Montiferru-Planargia, ha fatto emergere lo stato dell’arte post incendio. Purtroppo un quadro desolante perché i tanto annunciati indennizzi regionali non sono ancora arrivati nelle tasche delle aziende danneggiate dalle fiamme.

L’assessore ha incontrato l'azienda olearia Peddio e la giunta comunale: «Non sono adusa a fare promesse ma ho preso l’impegno di convocare un tavolo di lavoro per la prossima settimana in assessorato per valutare con i tecnici lo strumento migliore per individuare le risorse da destinare a questo settore», sottolinea Satta.

Il sindaco Andrea Loche: «Ringrazio l’assessore per la sua presenza, unica fino ad ora, e auspico di trovare insieme delle soluzioni per questo comparto».

